Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"

Мероприятие будет проходить с 25 по 30 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пятый Международный военно-технический форум "Армия-2019" открывается во вторник на территории подмосковного парка и конгрессно-выставочного комплекса (КВЦ) "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Форум будет проходить с 25 по 30 июня.

Работа форума будет традиционно разделена на выставочную, демонстрационную, научно-деловую программы, также на его полях планируется ряд протокольных и культурно-массовых мероприятий. Первые три дня форум будет работать для специалистов и официальных делегаций, а с 28 июня и до закрытия "Армию-2019" смогут посетить все желающие.

В этом году почти в два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения российского производства. Более того, увеличится количество национальных экспозиций. Свои стенды и экспонаты планируют представить Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а также Пакистан, Таиланд, Турция, ЮАР.

По словам представителей Минобороны, в музейном комплексе парка "Патриот" будет представлена выставка, посвященная победе Красной армии над милитаристской Японией во Второй мировой войне.

Сирийская выставка будет расширена за счет авиационной составляющей. Так, на аэродроме Кубинка создана специализированная тематическая площадка "Хмеймим" о работе российских ВКС в Сирии. Гости увидят подготовку к боевому вылету Су-24 и Су-25 - обслуживание и подвеску вооружения в темпе, предусмотренном условиями боевых действий, а также мултимедиа-презентации с реальными сценариями обороны Хмеймима зенитными комплексами С-400, "Панцирь-С" и радиолокационной станцией "Подлет-К1", работающими "в связке".

Новинки "Армии"

По данным Министерства обороны России на форуме "Армия-2019" будут представлены 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались. В статической экспозиции парка "Патриот" в этом году будут представлены новейшее самоходное артиллерийское орудие для ВДВ 2С41 "Лотос" и 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", новые бронеавтомобили "Тигр Next" и "ВПК-Урал".

Концерн "Алмаз-Антей" продемонстрирует около 10 новых образцов. Среди них - пусковые установки ЗРС С-350 "Витязь", пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей, а также боевая машина "Тор-М2" на специальном корпусном колесном шасси 8х8 Брянского автомобильного завода.

Среди новинок ПВО будет и продукция других российский предприятий, например, новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" на шасси "Торнадо" и ЗРК "Сосна" в новом исполнении на базе БМП-3 - оба производства холдинга "Высокоточные комплексы". Кроме того, ожидается показ боевого модуля с 57-мм зенитной пушкой "Деривация" разработки ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод"). Самые засекреченные образцы "Уралвагонзавод" традиционно представит только узкому кругу лиц в закрытых динамических и статических показах.

Инженерная техника будет представлена машиной радиационной, химической и биологической защиты РХМ-8, автомобилем "Патруль" с легким минным тралом, многофункциональными робототехническими комплексами. Всего инженерные войска Вооруженных сил РФ представят более 60 образцов инженерной техники и приборов для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Ранее индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов также сообщал, что на "Армии-2019" будут представлены элементы экипировки будущего "Ратник-3". В частности, он упомянул новый шлем, бронежилет и транспортный жилет ("разгрузка"), активную гарнитуру защиты слуха, защитные очки и другое.

Авиация

Большинство самолетов и вертолетов будет представлено в авиационном кластере на аэродроме Кубинка. Хотя многие из представленных образцов уже стоят на вооружении и зарекомендовали себя в боевых условиях, ожидается ряд обновленных и модернизированных машин.

Так, в закрытом ангаре ожидается демонстрация модернизированных с учетом сирийского опыта боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28Н. Ранее Минобороны России анонсировало также показ транспортно-десантного вертолета Ми-38Т для ВКС России. В КВЦ "Патриот" посетители смогут ознакомится с обликом перспективных беспилотных комплексов - среднего беспилотника "Корсар" и тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки компании "Сухой".

В развитие темы беспилотных летательных аппаратов Ижевский электормеханический завод "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") впервые на "Армии" представит мишенный комплекс "Адъютант" для тренировки расчетов ПВО. В составе комплекса - пять беспилотных мишеней, имитирующих различные средства воздушного нападения, от квадркоптеров до малозаметных крылатых ракет.

На летном поле Кубинки тактическая авиация будет представлена истребителями Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиками Су-34, штурмовиками Су-25СМ3. Учебно-боевой Як-130 и самолет первоначальной летной подготовки Як-152 также будут на выставке. Армейскую авиацию представляют боевые вертолеты Ми-28Н и Ка-52, транспортные Ми-8МТВ5 и Ми-8АМТШ-ВА, модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В.

Традиционно групповые фигуры высшего пилотажа продемонстрируют летчики пилотажных групп: на Су-30СМ выступят "Русские Витязи", самолеты МиГ-29 поднимут в воздух "Стрижи". Армейскую авиацию представят "Беркуты" на Ми-28Н - единственная группа высшего пилотажа на боевых вертолетах. В одиночном пилотаже продемонстрируют возможности разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Космос

В отличие от предыдущих форумов, в этом году Роскосмос будет участвовать только в деловой программе "Армии-2019", сообщили ранее ТАСС в госкопорации. В экспозиции форума ракетно-космическая отрасль будет представлена только одним предприятием - Центром им. М. В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара"), у которого будет свой стенд.

В документе организаторов выставки, имеющемся в распоряжении ТАСС, также говорилось, что Роскосмос не будет участвовать в форуме "Армия-2019". Ранее госкорпорация участвовала во всех военно-технических форумах "Армия".

В Роскосмосе уточнили, что объединенный стенд госкорпорации будет представлен на Международном авиакосмическом салоне (МАКС, пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском).

В Центре Хруничева ранее подтвердили ТАСС свое участие в выставке. Там сообщили, что посетители форума смогут увидеть на стенде предприятия макеты ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М", "Ангара-А5" и "Ангара-А5В", ракетных двигателей, разгонных блоков "Бриз-М" и КВТК и другую продукцию.

Среди образцов, которые будут пользоваться повышенным вниманием посетителей - система аварийного спасения космического корабля "Союз". Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) "Искра" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) покажет на форуме "Армия-2019" двигательные установки системы аварийного спасения космонавтов, которая обеспечила безопасное приземление корабля "Союз" после аварии ракеты-носителя в октябре 2018 года.

Научно-деловая программа

В программе запланировано 161 научно-деловое мероприятие, из них - 109 круглых столов, 20 брифингов, 15 конференций, 17 межведомственных заседаний. Как отметили в российском военном ведомстве, в целях развития международного сотрудничества приглашены к участию в форуме делегации, предприятия и компании из около 130 государств.

На форуме запланированы несколько специализированных экспозиций. "Армия России - завтра", специализированная экспозиция программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, экспозиции Военного инновационного технополиса "Эра" и инновационных проектов вузов. Одним из центральных мероприятий научно-деловой программы станет проведение III научно-практической конференции "Искусственный интеллект. Проблемы и пути решения".

Воздушно-десантные войска в ходе круглого стола обсудят создание перспективного специализированного вертолета для недавно сформированных аэромобильных подразделений нового типа. Ранее ТАСС сообщал, что в интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих вертолетов и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта (БМД). Новый вертолет в перспективе станет основой целой линейки машин для ВДВ.

Ключевым эпизодом деловой части форума может стать заключение нового контракта на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 для Минобороны. Возможность его подписания на форуме ранее допустил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Рособоронэкспорт" предложит иностранным заказчикам новинки своего каталога: экспортную версию фрегата типа "Адмирал Горшков" проекта 22356, корвет усовершенствованного проекта 20382, береговой ракетный комплекс "Рубеж-Э", автомат Калашникова 200-й серии. Кроме того, 26 июля "Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству организуют специальный показ авиатехники на аэродроме Кубинка для иностранных делегаций.