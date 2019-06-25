Экономическое давление на Иран продолжатся вплоть до заключения "всеобъемлющего" соглашения с США - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД.

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - США не откажутся от ограничительных мер в отношении Ирана, пока Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит с участием США новое соглашение, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Единственная перспектива для Ирана - путем переговоров заключить соглашение, которое касалось бы всего спектра дестабилизирующей активности (Ирана - ИФ). До этого момента наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления продолжится", - говорится в заявлении, приуроченном к очередному расширению санкций против Ирана.

Помпео добавил, что если Тегеран откажется от насилия и выберет дипломатию, то "он знает, как связаться с нами (руководством США - ИФ)".

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что вводит санкции в отношении руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и его окружения.