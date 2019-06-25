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25.06.2019
Интерфакс-АВН

Вопросы контроля над вооружениями и кризис в Венесуэле обсудили Патрушев и Болтон в Иерусалиме

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Основной темой переговоров Николая Патрушева и Джона Болтона станет сирийское урегулирование.
Основной темой переговоров Николая Патрушева и Джона Болтона станет сирийское урегулирование.
Источник изображения: flickr / us-mission

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Иерусалиме обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле.

"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин по итогам встречи, продлившейся полтора часа.

"По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - сказал представитель Совбеза РФ.

Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.

Патрушев поблагодарил Болтона за участие представителя аппарата Совета национальной безопасности США в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоявшейся в Уфе 18-20 июня.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Израиль
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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