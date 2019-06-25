Вопросы контроля над вооружениями и кризис в Венесуэле обсудили Патрушев и Болтон в Иерусалиме

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Иерусалиме обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле.

"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин по итогам встречи, продлившейся полтора часа.

"По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - сказал представитель Совбеза РФ.

Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.

Патрушев поблагодарил Болтона за участие представителя аппарата Совета национальной безопасности США в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоявшейся в Уфе 18-20 июня.