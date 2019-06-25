Войти
25.06.2019
ТАСС

Шойгу: военные РФ готовы оказывать помощь Египту в укреплении обороноспособности страны

615
0
0
Министр обороны Сергей Шойгу.
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Минобороны России поддерживает стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отметил глава ведомства

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ готово оказывать помощь Египту в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил его глава Сергей Шойгу на встрече руководителей оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в формате "2+2".

"Ближний Восток и Северная Африка по-прежнему остаются очагами напряженности в современном мире. До сих пор страны региона пытаются преодолеть последствия так называемой арабской весны, не утихают вооруженные конфликты в Сирии, Йемене и Ливии. Экономическая и социальная обстановка во многих государствах региона продолжает ухудшатся, с удовлетворением отмечаем, что Египет остается территорией стабильности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что Россия призывает к урегулированию конфликтов на основе диалога. "Министерство обороны РФ готово и дальше оказывать помочь египетским партнерам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - подчеркнул министр.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Йемен
Ливия
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
10.11.2017
Приоритеты российских вооружённых сил (Al-Ahed News Website, Ливан)
03.04.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны государств – членов ШОС
21.03.2011
Эксперты обсудили – потерями или приобретениями для российского ВПК обернутся волнения на Ближнем Востоке
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 16:13
  • 7
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 14:40
  • 18
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета