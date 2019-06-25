ВТС с Россией помогает искоренить терроризм на Синае - министр обороны Египта

Военнослужащие вооруженных сил Египта на командном пункте во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество Египта с Россией - надёжное подспорье для искоренения терроризма на севере и в центральной части Синая, восстановлении региональной стабильности, заявил египетский министр обороны и военной промышленности Мухаммед Ахмед Заки на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в понедельник.

"Достигнутый нами прогресс во всех областях военного и военно-технического сотрудничества, благодаря инициативе президентов России и Египта, подчёркивает наше стремление продолжить развитие этого сотрудничества. Оно являет собой надёжную опору усилиям Египта в борьбе за искоренение терроризма на севере и в центральной части Синая и в восстановлении региональной безопасности и стабильности", - сказал Заки.

Он также отметил, что "вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся в результате продолжающегося роста нестабильности на Ближнем Востоке, требуют от всех напряжённой работы по решению важных вопросов в этом регионе для восстановления безопасности и региональной стабильности".

Министр отметил, что "речь идёт о поддержании безопасности в самом широком смысле этого слова с учётом особенностей каждого сообщества и народа". "А также - о неприятии вмешательства во внутренние дела других стран в обход ООН под различными предлогами", - подчеркнул Заки.

Он выразил Шойгу "глубокую признательность за личную поддержку наших потребностей в укреплении всех направлений военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами".

Также министр поблагодарил российского коллегу от имени членов египетской делегации за приглашение провести эту встречу и принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Эта встреча создаёт благоприятные условия и подходящую атмосферу для реализации нашего стремления в поддержании контактов и проведения периодической сверки перспективных планов в целях развития всех направлений военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Заки.

По его оценке, достижение целей расширения взаимовыгодного сотрудничества за столь короткий срок интенсивной совместной работы во всех областях военного и военно-технического сотрудничества опирается на прочный фундамент дружбы и давних отношений, связывающих народы двух стран.