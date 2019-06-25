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25.06.2019
ЦАМТО

Министр обороны России отметил успехи Вооруженных сил Египта в борьбе с терроризмом

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Военнослужащие ВС Египта
Военнослужащие ВС Египта.
Источник изображения: witter.com/mahmouedgamal44

ЦАМТО, 24 июня. Вооруженные силы Египта успешно решают задачи борьбы с терроризмом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах со своим египетским коллегой Мухаммадом Ахмедом Заки, которые состоялись 24 июня в Москве.

"Уверены, что нейтрализация действующих у вас в стране экстремистских и террористических группировок отвечает интересам всего региона", – подчеркнул Сергей Шойгу.

По его оценке, Египет "является примером стабильности в эти неспокойные для всего арабского мира времена".

"В немалой степени это личная заслуга президента Ас-Сиси и египетских Вооруженных сил. Поддерживаем усилия руководства Египта по борьбе с международным терроризмом и нормализации ситуации на Синае", – отметил министр обороны России.

Сергей Шойгу также выделил "ключевую роль Египта в решении политических и экономических вопросов в Северной Африке и на Ближнем Востоке".

Очередные консультации министров обороны и иностранных дел в формате "2+2", которые пройдут сегодня в Москве, он назвал важной составляющей двустороннего сотрудничества.

"У дипломатов и военных наших стран есть хорошая возможность обсудить актуальные вопросы сегодняшней повестки дня", – цитирует главу российского военного ведомства Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Египет
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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