Возможной причиной падения 2-х истребителей в ФРГ названа ошибка пилотирования

На севере Германии произошло ЧП с двумя боевыми самолётами. Во время выполнения полёта произошло столкновения двух истребителей Eurofighter Typhoon. В конечном итоге это привело к падению самолётов.

Источник изображения: topwar.ru

Инцидент, как сообщают немецкие СМИ, произошёл на территории федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Известно, что пилоты осуществили катапультирование. О судьбе немецких лётчиков после катапультирования на данный момент не сообщается. Нет данных и том, были ли истребители вооружены ракетно-бомбовой нагрузкой во время выполнения полёта.

На месте падения истребителей германских ВВС можно увидеть столбы чёрного дыма. Падение, по некоторым сведениям, произошло в незаселённой местности – неподалёку от лесного массива в районе озера.

На место падения боевых самолётов выдвинулись многочисленные пожарные расчёты. Формируется комиссия, в состав которой должны войти представители немецкого командования ВВС.

По неподтверждённым данным, самолёты подошли близко друг к другу, вследствие чего произошло их касание на относительно высокой скорости. Это и привело к падению. В этой связи заявлено об ошибке пилотирования как об основной причине падения истребителей.