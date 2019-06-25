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25.06.2019
Военное обозрение

Возможной причиной падения 2-х истребителей в ФРГ названа ошибка пилотирования

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На севере Германии произошло ЧП с двумя боевыми самолётами. Во время выполнения полёта произошло столкновения двух истребителей Eurofighter Typhoon. В конечном итоге это привело к падению самолётов.

Источник изображения: topwar.ru

Инцидент, как сообщают немецкие СМИ, произошёл на территории федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Известно, что пилоты осуществили катапультирование. О судьбе немецких лётчиков после катапультирования на данный момент не сообщается. Нет данных и том, были ли истребители вооружены ракетно-бомбовой нагрузкой во время выполнения полёта.

На месте падения истребителей германских ВВС можно увидеть столбы чёрного дыма. Падение, по некоторым сведениям, произошло в незаселённой местности – неподалёку от лесного массива в районе озера.

На место падения боевых самолётов выдвинулись многочисленные пожарные расчёты. Формируется комиссия, в состав которой должны войти представители немецкого командования ВВС.

По неподтверждённым данным, самолёты подошли близко друг к другу, вследствие чего произошло их касание на относительно высокой скорости. Это и привело к падению. В этой связи заявлено об ошибке пилотирования как об основной причине падения истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
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