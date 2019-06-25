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25.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД предсказал серьезный кризис из-за ракет США на суше рядом с границами России

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Источник изображения: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/ТАСС

Развертывание американских ракет на суше рядом с границами России приведет к обострению ситуации и кризису, похожему на Карибский, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Если же дело дойдет до реального развертывания на суше такого рода систем, тогда ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому", – приводит РИА "Новости" заявление Рябкова в Совете Федерации.

Ранее Чехия заговорила о том, что на ее территории может появиться военная база США. Министр обороны Чехии Лубомир Метнар допустил возможность размещения военной базы США на территории его страны в связи с разрывом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также предоставить плацдарм для ракет США выразили желание Польша и Украина. По мнению экспертов, если Америка "продавит" ЕС, может повториться ситуация 1983 года, когда мир оказался на грани ядерной войны.

Карибский кризис – это обострение международной обстановки в 1962 году. Когда появилась угроза войны между СССР и США в результате размещения советских ракет на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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