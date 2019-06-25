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25.06.2019
ТАСС

Путин провел заседание комиссии по вопросам ВТС России с иностранными государствами

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Владимир Путин
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 5 марта 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В качестве ключевой задачи президент назвал совершенствование финансовых, экономических, организационных механизмов военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ с иностранными государствами. Об этом сообщается на официальном сайте главы российского государства.

"Предлагаю с учетом проделанной в 2018 году работы поговорить о текущих задачах на этот год и перспективах на 2020 и 2021 годы. Сразу хотел бы отметить, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%. Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется", - заявил Путин.

По его словам, валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения - почти $54 млрд. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.

"Говоря о стоящих перед нами задачах, хочу отметить, что ключевая из них - это совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества. Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг", - сказал президент РФ.

Путин считает, что нужно внимательнее относиться к пожеланиям иностранных партнеров по ВТС, заинтересованных в создании собственной оборонной промышленности.

По его мнению, наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг. "Важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники, - добавил президент. - Там, где это отвечает взаимным интересам, продолжать практику совместного проведения опытно-конструкторских работ и передачи заказчикам российских технологий". Он обратил внимание участников совещания на то, что у многих партнеров РФ это вызывает серьезный интерес.

По его мнению, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказанием содействия ее странам - участницам в укреплении обороноспособности.

"Новые факторы, осложняющие нашу работу с партнерами по ВТС, включая ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования", - отметил президент РФ. Он добавил, что в целях более эффективной организации деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера.

"Нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Именно в таком духе предлагается сегодня предметно обсудить этот документ, уточнить приоритеты и направления дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами", - заключил Путин.

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