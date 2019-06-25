"Терем" заключила соглашение на ремонт вертолетов Ми-17 и М-24 ВВС Болгарии на сумму 22 млн. долларов

ЦАМТО, 24 июня. Стали известны некоторые детали подписанного с болгарской государственной компанией "Терем Холдинг" (TEREM Holding) соглашения на проведение капремонта вертолетов Ми-17 и Ми-24, принадлежащих ВВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, МО Болгарии объявило тендер на проведение ремонта и восстановление летной годности двух транспортных вертолетов Ми-17 и четырех ударных Ми-24В 30 июля 2018 года. 26 марта 2019 года победа в конкурсе на проведение ремонта и восстановление летной годности вертолетов была присуждена национальной компании TEREM Holding EAD.

Вертолеты должны пройти ремонт на дочернем предприятии "Терем-Летец" в аэропорту Софии в рамках четырехлетнего рамочного соглашения. При этом конкретные контракты будут заключаться при условии наличия средств в бюджете Министерства обороны.

Пресс-служба Министерства обороны Болгарии 13 июня сообщила, что стоимость заключенного с "Терем Холдинг" четырехлетнего рамочного соглашения составила 38,7 млн. левов (22 млн. долл.). Непосредственно выполняющее работы предприятие "Терем-Летец" получит 24% указанной суммы.

67% общей стоимости – 25,93 млн. левов (14,74 млн. долл.) получат четыре российские компании. На долю АО "Вертолеты России", которое поставит необходимое для ремонта оборудование, приходится 31% от общей суммы заказа. "Уральский завод гражданской авиации" выполнит капитальный ремонт двигателей и получит 34% общей стоимости, а АО "150-й Авиационный ремонтный завод" (150-й АРЗ) и АО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" ("МВЗ им. М.Л.Миля") отремонтируют вспомогательное оборудование на сумму около 2% стоимости заказа.

По данным источника польского ресурса Altair.com.pl, при ремонте Ми-17 доли распределятся следующим образом: 7% – "Терем Холдинг", 24% – "Терем-Летец", 31% – "Вертолеты России", 25% – "Уральский завод гражданской авиации", 9% – АО "Редуктор-ПМ" и по 2% – 150-й АРЗ и "МВЗ им. М.Л.Миля". При ремонте Ми-24 – 7% получает "Терем Холдинг", 24% – "Терем-Летец", 31% – "Вертолеты России", 34% – "Уральский завод гражданской авиации" и по 2% – 150-й АРЗ и "МВЗ им. М.Л.Миля". Процедуру ремонта пройдут вертолеты Ми-17 с б.н. 419 и 421, выпущенные в 1990 году, и Ми-24 с б.н. 140, 141, 144 и 146, произведенные в 1986 году.

До последнего времени в боевом составе ВВС Болгарии пригодные к полетам вертолеты Ми-17 отсутствовали, а из пяти Ми-24 мог применяться только один. Последний боеспособный Ми-17 потерпел катастрофу 11 июня 2018 года. В результате инцидента погибли два военнослужащих, один был тяжело ранен.