The National Interest (США): Британия отправляет свой спецназ бороться с русскими "маленькими зелеными человечками". Чем это закончится?

В британских вооруженных силах разработали концепцию специальных операций, согласно которой, спецназ страны должен научиться использовать стратегию ведения "гибридной войны", которую автор почему-то приписывает российским "зеленым человечкам". Теперь вместо масштабного применения военной силы британцы займутся более изощренными и коварными методами: политическими манипуляциями, кибервойнами и тайными действиями.

Британия поставила своим хваленым силам специального назначения особую задачу: бороться с "маленькими зелеными человечками", с серыми войнами и с тайными операциями.

Речь идет о российской стратегии гибридной войны, в которой предпочтение отдается не масштабному применению военной силы, а более изощренным и коварным методам, таким как политические манипуляции, кибервойны и тайные действия (так поступали "маленькие зеленые человечки", которые в 2014 году возглавили захват Крыма).

Поэтому Британия намерена вышибать клин клином, используя собственный спецназ. "Этот план носит название "Концепция специальных операций", и его составил командующий силами специального назначения, - сообщила Би-би-си. - По словам знакомых с содержанием плана людей, данная концепция предусматривает изменения в организационно-штатной структуре этих секретных подразделений и в том, чем они занимаются".

Источники сообщили Би-би-си, что британские военные изучают данный план, после чего он будет представлен политическому руководству. Идея заключается в использовании спецназа в тех ситуациях, когда обычные войска не подходят для выполнения поставленных задач. "Например, в прибалтийской республике или в африканской стране в соответствии с этим планом может быть проведена операция с целью обнаружения и вскрытия тайных действий русских, - сообщает Би-би-си. - Затем принимается решение о том, надо ли обнародовать то, что удалось выяснить, либо лучше действовать тайно вместе с местными силами безопасности в целях срыва русской операции. Такие новые задачи уведут спецназ Британии в новом направлении, и его действия станут менее "кинетическими" и жестокими - это после 20 лет охоты на людей и ударов по противнику на Ближнем Востоке и в Афганистане. Спецназ будет теснее сотрудничать с разведслужбами союзников и с МИ6 (британская разведка).

Основу сил специального назначения Британии составляет полк специальной авиадесантной службы (САС), служба десантных кораблей специального назначения и специальный разведывательный полк, который занимается скрытым наблюдением. В рамках нового плана задачи специального разведывательного полка будут расширены.

Как и американские военные, британская армия пытается понять, как побеждать в "серых войнах". Это весьма расплывчатое понятие, некое среднее состояние между открытым конфликтом типа Второй мировой войны или войны во Вьетнаме, и мирным соперничеством между странами. Что касается серых войн России, то она отправляет свои войска на Украину в помощь сепаратистам, задействует хакеров, которые крадут секреты и подрывают экономику противника, и использует социальные сети для манипулирования выборами, как это было в США в 2016 году.

Реагировать на серую войну сложно. В обычных конфликтах можно задействовать войска и применять авиационные удары, но как использовать танки и самонаводящиеся бомбы против хакеров и троллей в Фейсбуке? "Военное командование считает, что Россия эффективно применяет свою военную разведку ГРУ на Украине, в Сирии и в Африке", - сообщила Би-би-си.

"Сейчас можно либо ничего не делать, либо идти на эскалацию, - сказал Би-би-си, один старший офицер. - Мы хотим расширить это конкурентное пространство".

Здесь есть один любопытный момент. Би-би-си предположила, что благодаря новым задачам бюджетный топор, который безжалостно ослабляет британские вооруженные силы, пощадит войска специального назначения. "После разгрома последних очагов сопротивления "Исламского государства" (запрещено в России - прим. ред.) задач в Сирии и Ираке стало меньше. Поэтому спецназ пытается застолбить новую территорию, стараясь расширить круг задач своих подразделений в нынешний период финансовых ограничений", - сообщает она.