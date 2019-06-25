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25.06.2019
Интерфакс-АВН

Проверка боеготовности в ЦВО будет включать 50 учений на 35 полигонах - Шойгу

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Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО) пройдет с 24 до 28 июня на 35 полигонах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня", - заявил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом ВС.

По его словам, основные усилия проверки сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, оценке способности сформировать самодостаточные группировки войск для решения поставленных задач.

"Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - сказал Шойгу.

"Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, проверка проводится по решению верховного главнокомандующего России Владимира Путина.

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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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