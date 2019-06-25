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25.06.2019
Интерфакс-АВН

Новейший ударный беспилотник "Охотник" покажут на "Армии-2019" только в виде модели

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Беспилотник "Охотник".
Беспилотник "Охотник".
Источник изображения: t.me/fighter_bomber

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В этом году на форуме "Армия" покажут около 800 натурных экспонатов военной техники, однако новейший ударный беспилотник "Охотник" будет представлен только в виде модели, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Кроме уже хорошо зарекомендовавших себя на мировом рынке образцов военной техники, будут представлены и новинки. Среди них можно выделить скоростной разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой дальности "Охотник" (демонстратор)", - заявили в ФСВТС России.

По данным службы, на форуме "Армия-2019" будет представлено около 800 натурных экспонатов различных образцов вооружения и военной техники.

Среди ожидаемых на выставке новинок в ФСВТС также отметили экспортный вариант зенитной ракетной системы С-350Е "Витязь", пусковую установку 9А383Э из состава ЗРК "Викинг", беспилотник малой дальности "Корсар", 82 мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", а также автоматизированный тренажер парашютиста-десантника "Кудесник".

"В качестве экспонентов в форуме планируют принять участие более 100 организаций из 14 государств, причем 10 государств представят национальные экспозиции. Выдано 13 лицензий на ввоз продукции военного назначения иностранного производства", - сказали в ФСВТС.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня на площадке парка "Патриот" в подмосковной Кубинке. Организатор форума - Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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