Корабли Балтийского флота примут участие в проведении МВТФ "Армия-2019"

Малый ракетный корабль "Гейзер" во время выхода кораблей Балтийского флота в море.

ЦАМТО, 24 июня. Более 15 надводных кораблей и катеров различных классов примут участие в показе современных образцов вооружения, военной и специальной техники ВМФ г.Кронштадте в рамках проведения МВТФ "Армия-2019".

На открытии Международного военно-технического форума, которое состоится 28 июня, экипажами кораблей Балтийского флота будут продемонстрирован ряд элементов боевой подготовки – артиллерийский бой с кораблем условного противника, траление и подрыв плавающей мины, демонстрация огневой мощи кораблей и катеров, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами, оказание помощи условно аварийному кораблю, "вальс буксиров" и другие элементы боевой подготовки.

В общей сложности в мероприятии примет участие более 15 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также порядка 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота.

Все дни работы форума часть кораблей будет открыты для посещения специалистами и гостями форума.

После завершения работы форума командованием Балтийского флота будет спланирован межбазовый переход кораблей-участников форума к местам постоянного базирования, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).