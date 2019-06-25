"Удав" и самозарядный тактический пистолет представит ЦНИИИТОЧМАШ на форуме "Армия-2019" - гендиректор

Стрельба из пистолета «Удав» с навернутым глушителем.

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько новых пистолетов презентует Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на открывающемся во вторник в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Изюминкой" в этом году станет 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс "Удав", и его модификации - 9-мм самозарядный пистолет в варианте специальной комплектации, 9х19 мм самозарядный спортивный пистолет, 9х19 мм самозарядный тактический пистолет", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

По его словам, институт "впервые открыто представит новые пистолеты специалистам, экспертам и широкой общественности".