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25.06.2019
Интерфакс-АВН

"Удав" и самозарядный тактический пистолет представит ЦНИИИТОЧМАШ на форуме "Армия-2019" - гендиректор

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Стрельба из пистолета «Удав» с навернутым глушителем
Стрельба из пистолета «Удав» с навернутым глушителем.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько новых пистолетов презентует Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) на открывающемся во вторник в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Изюминкой" в этом году станет 9-мм самозарядный пистолет СП, более известный как пистолетный комплекс "Удав", и его модификации - 9-мм самозарядный пистолет в варианте специальной комплектации, 9х19 мм самозарядный спортивный пистолет, 9х19 мм самозарядный тактический пистолет", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

По его словам, институт "впервые открыто представит новые пистолеты специалистам, экспертам и широкой общественности".

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
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