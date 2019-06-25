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25.06.2019
Интерфакс-АВН

"Натуральную" артиллерийскую самоходку "Лотос" для ВДВ на "Армии-2019" пока увидят только специалисты - гендиректор ЦНИИТОЧМАШ

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Опытный образец 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос" для Воздушно-десантных войск России во время церемонии выкатки на АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИточмаш) Госкорпорации "Ростех". Климовс
Опытный образец 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С42 "Лотос" для Воздушно-десантных войск России во время церемонии выкатки на АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИточмаш) Госкорпорации "Ростех". Климовск (Московская область), 05.06.2019.
Источник изображения: Алексей Паньшин / РИА Новости

Широкой публике будет презентован макет

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Действующий образец самоходного артиллерийского орудия (САО), созданного для Воздушно-десантных войск (ВДВ), будет представлен в закрытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Реальное, действующее САО "Лотос" расположится на специальной площадке "Армия России - завтра". Детально ознакомиться с самоходным орудием пока смогут только специалисты", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

Он добавил, что на открытом стенде "новая разработка института - 120-мм перспективное САО для ВДВ (опытно-конструкторская работа "Лотос") будет представлена в виде макета".

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
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