"Натуральную" артиллерийскую самоходку "Лотос" для ВДВ на "Армии-2019" пока увидят только специалисты - гендиректор ЦНИИТОЧМАШ
Широкой публике будет презентован макет
Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Действующий образец самоходного артиллерийского орудия (САО), созданного для Воздушно-десантных войск (ВДВ), будет представлен в закрытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
"Реальное, действующее САО "Лотос" расположится на специальной площадке "Армия России - завтра". Детально ознакомиться с самоходным орудием пока смогут только специалисты", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.
Он добавил, что на открытом стенде "новая разработка института - 120-мм перспективное САО для ВДВ (опытно-конструкторская работа "Лотос") будет представлена в виде макета".
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