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25.06.2019
Известия.ru

Два военных самолета США провели разведку у границ Крыма

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org/Bobbi Zapka

Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Данные об этом появились на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.

Беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk взлетел в 7:40 с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. В 12:25 он начал мониторинг линии разграничения в Донбассе и провел в указанном районе около 3,5 часа, после чего полетел к Черноморскому побережью России, пишет "РИА Новости".

В 19:55 мск с того же полигона в небо поднялся патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который направился к южным границам Крыма и оказался в районе Севастополя в 32 км от берега.

Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что участившиеся случаи разведки самолетов США у границ республики вызывают обеспокоенность. Он также призвал американские власти прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ.

17 июня в Национальном центре управления обороной России сообщили, что самолеты США приближались к российской территории со стороны Балтийского и Черного морей. Нарушения государственной границы зафиксировано не было.

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Страны
Италия
Россия
США
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Проекты
NATO
БПЛА
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