Переговоры о покупке США "Железного купола" у Израиля находятся на финальной стадии

Американские СМИ пишут о том, что на завершающей стадии находится обсуждение будущего контракта по закупкам Штатами у Израиля двух батарей противовоздушной-противоракетной обороны "Железный купол". В американском командовании отмечают, что "Железный купол" является "одной из лучших систем ПРО первоначального звена".

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Добавляется, что ставка на закупку этих комплексов у Израиля сделана по той причине, что на счету "Железного купола" уже около 2 тысяч применений в реальных боевых условиях. Уровень успешных перехватов находится на отметке около 90 процентов. Нетрудно догадаться, что речь идёт о применениях, которые чаще всего были связаны с необходимостью перехвата ракет, входивших в воздушное пространство Израиля со стороны Газы.

Из заявления представителя американского командования:

Комплексы "Железный купол" позволят сформировать долговременное решение для армии США в плане использования в качестве первоначального звена ПВО-ПРО.

Добавлено, что система "Железный купол" будет протестирована на совместимость с американскими системами ПВО-ПРО, включая ЗРК Patriot.

В США отмечают, что намереваются задействовать комплексы израильского производства для прикрытия "как городских кварталов, так и при развёртывании маневрирующих сил". О том, где именно в случае покупки "Железные купола" будут поставлены на боевое дежурство, не сообщается. Ранее высказывались предположения, что это могут быть районы баз США в Сирии.