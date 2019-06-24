Грядущие новые санкции США против Ирана поставят под угрозу СВПД - постпред РФ при МАГАТЭ

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - США выдавливают Иран из ядерной сделки, это абсолютно безответственно с точки зрения ядерного нераспространения, заявил постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Грядут новые санкции против Ирана. Такие решения все больше ставят под угрозу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ)", - написал Ульянов в "Твиттере".

"Фактически США выдавливают Иран из ядерной сделки, в том числе из ее верификационного режима по линии МАГАТЭ. С точки зрения ядерного нераспространения это абсолютно безответственная политика", - отметил он.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил удар по Ирану за десять минут до планировавшегося времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником. Также он пообещал ввести дополнительные санкции против Ирана, они должны начать действовать с понедельника.