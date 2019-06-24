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24.06.2019
Интерфакс-АВН

В США к "ядерной кнопке" приближаются люди поколения компьютерных игр - Рябков о новой доктрине о ядерных операциях Пентагона

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Концепция ограниченного применения ядерного оружия, содержащаяся в новой доктрине о ядерных операциях Пентагона, является "опасной практикой" и может подтолкнуть многие страны к наращиванию своих ядерных арсеналов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области", - приводит слова Рябкова газета "Коммерсант".

В новой редакции доктрины о ядерных операциях, подготовленной Объединенным комитетом начальников штабов США, Вашингтон допускает применение первыми ядерного оружия в ограниченных масштабах, в частности с тем, чтобы "радикальным образом изменить или ускорить ход военной кампании, а также в целях восстановления стратегической стабильности".

Кроме того, ранее Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний малой мощности в нарушение договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который сами США не ратифицировали.

"Это определенный поведенческий стандарт, алгоритм, который сложился у наших американских коллег: обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей, общепринятых норм и принципов международного права, но при этом находить виноватых, возлагать вину на других", - отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, именно так "развивалась ситуация, предваряющая выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда США сами долгое время этот договор нарушали, а потом нашли предлог, чтобы обвинять Россию в нарушениях". "К сожалению, мы можем увидеть нечто подобное и в случае с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", -заявил высокопоставленный российский дипломат.

Он отметил, что "нынешняя администрация США изначально объявила, что у нее нет намерений добиваться ратификации этого договора, хотя в Вашингтоне прекрасно понимают, что без его ратификации со стороны США (как и без ратификации еще семью странами) документ никогда не вступит в силу".

"Но при этом она держит национальный полигон в Неваде в готовности к скорому возобновлению испытаний, а по линии разведуправления Пентагона раскручивает тему, будто это Россия делает что-то, что не вписывается в требование моратория на ядерные взрывы", - пояснил он.

По словам Рябкова, в ситуации с концепцией ограниченного ядерного удара "вначале пошла волна обвинений России в том, что мы якобы каким-то образом переформатируем свои планы применения ядерного оружия для использования его в гипотетической ситуации на поле боя". "А в итоге получается, что сама американская сторона действует именно таким образом", - заявил замминистра.

При этом Рябков подчеркнул, что у России "никаких отклонений от доктринальной установки, строго фиксирующей два гипотетических сценария, при которых применение ядерного оружия возможно, нет и быть не может".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
США
Проекты
ИТ
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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