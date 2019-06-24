"Леопард-3" – если скрестить танк с двустволкой

Боевая машина с двумя орудиями не стала в два раза эффективней

В годы Холодной войны ни один из наших европейских потенциальных противников не мог соперничать с СССР по количеству танков. Необходимость противостоять рвущимся к Ламаншу "танковым ордам Советов" стала настоящим ночным кошмаром Западных стратегов и оружейных конструкторов. Следствием напряженных поисков средства борьбы с "бронированным нашествием" стала разработка по-настоящему любопытных образцов боевой техники.

Предполагалось, что НАТОвская бронетехника будет вынуждена противодействовать численно превосходящему противнику, чуть ли не используя партизанскую тактику, нанося внезапные удары из засады с быстрым уходом из-под ответного огня. То есть, для танков НАТО приоритетной задачей станет не поддержка наступающей пехоты, а функция истребителя танков. В свете этого их важнейшими характеристиками, как предполагалось, станет малозаметность и высокая точность первого выстрела (последующие, в случае первого промаха, могут не дать сделать).

В соответствии с этими представлениями, в ФРГ, которая на тот момент являлась форпостом НАТО, в 70-е годы прошлого столетия параллельно с работами над "Леопардом-2", вполне традиционной компоновки, началось конструирование безбашенного танка.

Плоский, "размазанный" силуэт такой машины обеспечивал максимально возможную малозаметность, а уменьшенная проекция делала ее более неуязвимой. Кроме того, немецких конструкторов впечатлил успех шведского безбашенного танка Strv 103, в котором удалось совместить достаточную огневую мощь (105-миллиметровое орудие) и хорошие показатели хода, маневренности и защиты.

Проект "революционного танка" был обозначен буквенным кодом VT1 (нем. Versuchstrger 1 — испытательный макет), он же получил неофициальное наименование "Леопард-3". Поскольку предполагалось, что он заменит еще не созданный тогда "Леопард-2", когда тот исчерпает свой модернизационный ресурс.

В отличие от Strv, немецкий прототип получил не одно, а сразу два орудия, поскольку только так, по мнению его создателей, можно было радикально увеличить его огневую мощь. И если у "шведа" вертикальная наводка жестко закрепленного орудия осуществлялась перекосом всего корпуса, с помощью довольно сложной системы подвески, то на VT1 вертикальная наводка орудий осуществлялась обычно. А вот горизонтальная – обеспечивалась разворотом всего корпуса. Орудия устанавливались с небольшим углом схода: линии прицеливания пересекались на дальности в 1500 метров.

В 1972 году было изготовлено два опытных образца, получивших обозначения VT1-1 и VT1-2. Первый был вооружен двумя нарезными 105-мм пушками L7, а второй – двумя гладкоствольными 120-мм пушками Rh-120. Также на образцах были установлены разные двигатели: на VT1-1 был установлен двигатель мощностью 2000 л.с., а на VT1-2 был установлен 2200-сильный двигатель. Танк, имея большую удельную мощность, обладал высокой максимальной скоростью – 70 км/ч. Боевая масса танка составляла 38 тонн.

Образец VT1-1 имел полностью автоматическую систему заряжания, на VT1-2 только одно орудие имело автомат заряжания, второй ствол заряжался вручную.

Подобная концепция исключала точный огонь на ходу. При выстреле из одного орудия отдача немного разворачивала танк вокруг вертикальной оси, что нужно было парировать поворотом всего танка. Эта проблема только усугублялась отсутствием прицельных приспособлений у механика-водителя. Но зато машина обеспечивала прекрасную точность при стрельбе с места и с коротких остановок. Так что было решено, что для противотанковой самоходной установки, чем в действительности и являлся "танк" VT1, возможность высокоточной стрельбы с места – важнее.

Испытания двух прототипов продолжались до 1976 года. За это время танки проехали по полигону тысячи километров и произвели сотни выстрелов, после чего проект был свернут, будучи признанным бесперспективным.

Впрочем, в 80-е годы работы по этой теме были возобновлены. При создании новой модификации VT1 (GVT) была увеличена ширина корпуса. Кроме того, пушки были перенесены ближе к центру рубки, что повлекло за собой изменение формы последней. В результате этих доработок удалось добиться снижения разворачивающего момента при стрельбе. Но и в таком виде прототип не смог удовлетворить требования военных к ОБТ, и вместо создания "Леопарда-3" Бундесвер принял решение о модернизации уже имеющегося и заслужившего отличную репутацию "Леопарда-2". В середине 80-х проект GVT был сначала приостановлен, а потом и окончательно свернут.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",