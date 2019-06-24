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24.06.2019
Военное обозрение

Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца

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В Китае продолжаются работы над первом построенном в этой стране авианосце. Речь идёт об авианесущем корабле Type001A "Шаньдун". Авианосец к настоящему моменту, как сообщает китайская пресса, прошёл шесть испытаний, в том числе ходовых.

Источник изображения: sina.com.cn

Теперь на его борту устанавливаются спасательные системы. Речь идёт о спасательных плотах, которые надуваются автоматически при ударе о воду. При этом добавлено, что никаких повреждений спасательные плоты при падении с борта высотой примерно в 17-18 м не получают.

Максимальное время, в течение которого надувается такой плот, составляет 10 секунд. Он способен разметить 15 человек.

Источник изображения: sina.com.cn

Как видно по фото, на борту китайского авианосца пока отсутствует номер. Однако на его палубе размещены несколько средств авиации, включая палубные истребители со складывающимися крыльями. Это притом, что на данный момент официальных заявлений о том, что самолёты палубной авиации совершали взлёт и посадку на борт китайского авианосца во время прохождения тем ходовых испытаний.

Дооснащение китайского авианосца продолжается.

Планируется, что в ближайшие годы ВМС НОАК пополнятся тремя такими кораблями.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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