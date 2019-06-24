Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ

Экипаж теперь может атаковать противника без захода в опасную зону войсковой ПВО

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) - новейшего боеприпаса для вертолёта Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии, показал в воскресенье телеканал "Звезда".

Как сообщил генконструктор АО "Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля" Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

"Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям", - сообщил он в эфире "Звезды".

Отмечается, что ракета способна действовать со значительных расстояний. Тем самым, новейший вертолет Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой противовоздушной обороны.

"В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно", - отметил генконструктор.