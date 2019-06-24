Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
Экипаж теперь может атаковать противника без захода в опасную зону войсковой ПВО
Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) - новейшего боеприпаса для вертолёта Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии, показал в воскресенье телеканал "Звезда".
Как сообщил генконструктор АО "Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля" Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.
"Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям", - сообщил он в эфире "Звезды".
Отмечается, что ракета способна действовать со значительных расстояний. Тем самым, новейший вертолет Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой противовоздушной обороны.
"В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно", - отметил генконструктор.
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так и по подводнымВот вопрос : ПЛ следующую в надводном положении можно считать подводной целью? Ну если оооочень хочется!
Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям"Надеюсь эта ракета будет использоваться не только вертолётами, но и на флоте, штурмовиками и сухопутными ПТРК...
Надеюсь эта ракета будет использоваться не только вертолётами, но и на флоте, штурмовиками и сухопутными ПТРК...
да будет .
это все же имхо Гермес-А , а семейство Гермес хотели делать универсальным , и для авиации (Гермес-А) и для флота (Гермес-К) и для СВ (просто Гермес), и вики че то про Гермес-С писали (стационарные ПУ) .
и там дальности обещали до 100км (наземные и морские ПУ) .
правда на фото УР не похожа на старые версии Гермеса , которые базировались на ЗУР Панциря , но по ходу на месте не стояли .
почему я считаю что это вариант Гермеса , а не какая то другая ракета , так это из за БЧ ,
у Гермеса она была фугасная и даже танки предполагалось уничтожать именно взрывом , а не кумулятивной струей или кинетическим ударом .
тут как раз тот самый вариант . то есть даже если сама ракета не старый Гермес , то по крайней мере это развитие той самой идеи .
Не это? Как-то уж очень похоже. Хотя если наводилась на электроплитки, то должна была стоять тепловизионная голова
Вот вопрос : ПЛ следующую в надводном положении можно считать подводной целью? Ну если оооочень хочется!На перископной глубине – вполне. :)
и для СВ (просто Гермес),Для сухопутных войск "Гермес-С" и "Байкал". Ещё в "Панцирях" его применять планируют. Просто "Гермес" – это ОТРК с дальностью до 130 км с ракетами, оснащёнными ускорителем диаметром 210 мм.
правда на фото УР не похожа на старые версии Гермеса , которые базировались на ЗУР Панциря , но по ходу на месте не стояли .Потому что это ни какой не "Гермес", а новая ракета, скорее всего разработки КТРВ, а не КБП. Слишком отличается ракета, чтобы быть развитием "Гермеса".
у Гермеса она была фугасная и даже танки предполагалось уничтожать именно взрывом , а не кумулятивной струей или кинетическим ударом .Изначально в ракетах комплекса "Гермес" планировали использовать и тандемные кумулятивные, и термобарические боевые части. Но потом решили ограничиться многоцелевой осколочно-фугасной.
Не это? Как-то уж очень похоже. Хотя если наводилась на электроплитки, то должна была стоять тепловизионная головаУ Х-29Т стартовая масса 690 кг. Вертолёт её хоть и утянет, но при запуске могут и двигатели заглохнуть. Х-25МПТ и то слишком тяжёлая и большая – около 320 кг и более 4 метров. ЛМУР длиной примерно с "Атаку" менее 2 метров и масса не более 120–150 кг. Иначе бы 4 человека её так легко не подняли.