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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Переговоры США и талибов пройдут 29 июня в Катаре - представители сторон

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Боевики пакистанского «Талибана»
Боевики пакистанского «Талибана».
Источник изображения: AP Photo, Ishtiaq Mahsud, File

Кабул. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Седьмой раунд переговоров США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) начнется в следующую субботу в Катаре, сообщили представители обеих сторон.

"Следующий раунд переговоров мы начнем 29 июня. Основываясь на моих недавних визитах в Афганистан и Катар, я считаю, что все стороны хотят быстрого прогресса", - написал в "Твиттере" специальный представитель США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад.

Официальный представитель талибов Забиулла Моджахед подтвердил эту информацию.

"Седьмой раунд переговоров с американской делегацией начнется в Дохе 29 июня. Если будет на то воля Бога", - написал в воскресенье в "Твиттере" Моджахед.

В начале недели представители сторон обменялись заявлениями, которые свидетельствуют о том, что их видения процесса радикально отличаются.

"Нас иногда спрашивают, какой прогресс достигнут в переговорах с американцами? Американцы в ходе переговоров признали, что выведут все свои войска из Афганистана, и в будущем не будут вмешиваться в дела Афганистана. Разве это не прогресс?", - написал в своем микроблоге в "Твиттере" представитель талибов Мохаммад Сохейл Шахин.

Спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с талибами по всеобъемлющему мирному соглашению, а не по соглашению о выводе войск.

"Сейчас, когда мы готовимся к следующему раунду переговоров с талибами, важно помнить, что мы стремимся к всеобъемлющему мирному соглашению, а не к соглашению о выводе войск", - написал Халилзад в "Твиттере".

Всеобъемлющее мирное соглашение, по его словам, состоит из нескольких взаимосвязанных частей: контртеррористические гарантии, вывод войск, внутриафганские переговоры, которые ведут к политическому урегулированию и всеобъемлющему постоянному прекращению огня. Это та основа, которую принимают талибы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
США
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