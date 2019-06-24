Войти
24.06.2019
Известия.ru

Ученые NASA обнаружили возможные признаки жизни на Марсе

434
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Американские ученые обнаружили высокое содержание метана на поверхности Марса. Это может свидетельствовать о существовании жизни на Красной планете, пишет в субботу, 22 июня, газета The New York Times со ссылкой на сообщения NASA.

По данным издания, измерения были сделаны марсоходом Curiosity в среду и проанализированы на Земле в пятницу.

"Учитывая удивительный результат (анализа полученных данных — Ред.), мы поменяли график работы на выходных, чтобы провести дополнительные эксперименты", — говорится в письме научного сотрудника Эшвина Васавады.

Исследователи предполагают, отмечает NYT, что метан был произведен недавно, так как этот газ разрушается относительно быстро. На Земле метан формируется живыми организмами — бактериями, которые обитают в местах с невысоким содержанием кислорода, в том числе в подземных скалах, а также в пищеварительной системе некоторых животных.

Таким образом, новое открытие может указывать на существование на Красной планете живых микроорганизмов. По другой версии, считают ученые, этот газ может содержаться глубоко под поверхностью Марса, периодически пробиваясь на поверхность. Исследователи намерены в ближайшее время сделать предварительные заключения.

3 мая NASA опубликовало фото заката на Марсе.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Curiosity
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
29.11.2018
Русская посадка
22.07.2016
Новый марсоход обойдется НАСА в более чем 2,1 млрд долларов США
21.06.2016
Миссия на Марс обеспечит США космическое лидерство
08.09.2015
Санкции ударили по лунной программе
09.04.2013
Борьба за власть в Роскосмосе: новые подробности
28.07.2010
В NASA провели первый тест-драйв нового марсохода
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:23
  • 5
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515