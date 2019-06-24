Ученые NASA обнаружили возможные признаки жизни на Марсе

Американские ученые обнаружили высокое содержание метана на поверхности Марса. Это может свидетельствовать о существовании жизни на Красной планете, пишет в субботу, 22 июня, газета The New York Times со ссылкой на сообщения NASA.

По данным издания, измерения были сделаны марсоходом Curiosity в среду и проанализированы на Земле в пятницу.

"Учитывая удивительный результат (анализа полученных данных — Ред.), мы поменяли график работы на выходных, чтобы провести дополнительные эксперименты", — говорится в письме научного сотрудника Эшвина Васавады.

Исследователи предполагают, отмечает NYT, что метан был произведен недавно, так как этот газ разрушается относительно быстро. На Земле метан формируется живыми организмами — бактериями, которые обитают в местах с невысоким содержанием кислорода, в том числе в подземных скалах, а также в пищеварительной системе некоторых животных.

Таким образом, новое открытие может указывать на существование на Красной планете живых микроорганизмов. По другой версии, считают ученые, этот газ может содержаться глубоко под поверхностью Марса, периодически пробиваясь на поверхность. Исследователи намерены в ближайшее время сделать предварительные заключения.

3 мая NASA опубликовало фото заката на Марсе.