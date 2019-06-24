Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, атака, которую сотрудники киберкомандования США начали 20 июня, пробовалась несколько недель. Пентагон выступил с предложением провести операцию после нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, которые приписываются Ирану.

Отмечается, что компьютерные системы, на которые была совершена атака, принадлежат Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Официальный представитель минобороны страны Элисса Смит отказалась комментировать кибератаку, сославшись на обеспечение безопасности операций.

22 июня Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможности для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие. По словам американского лидера, в настоящее время рассматриваются все варианты противодействия Ирану, в том числе военный.

20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства республики. Пентагон, в свою очередь, утверждает, что инцидент произошел в международном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп назвал инцидент с беспилотником очень большой ошибкой Тегерана. При этом немного позднее глава Белого дома заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, допустив вероятность ошибки со стороны иранских военных. Несмотря на это, он подтвердил, что хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам исламской республики, но в последний момент передумал.

17 мая два эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

8 мая Тегеран объявил, что прекращает выполнять пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, касающиеся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Этот шаг в Иране назвали ответом на нарушение Соединенными Штатами ядерной сделки и введение Вашингтоном санкций. Там убеждены, что остальные участники СВПД не в состоянии разрешить сложившуюся ситуацию.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — выступила за сохранение ядерной сделки и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.