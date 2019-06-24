Американский военный спутник запустят с борта МКС 27 июня

С борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 27 июня, будет выведен малый космический аппарат Red-Eye. Это будет сделано в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на НАСА.

Уточняется, что запуск спутника Red-Eye будет осуществлен из японского модуля Kibo с помощью канадского манипулятора SSRMS. Спутник был доставлен на станцию грузовым кораблем Dragon в мае. Его разработали для испытания малогабаритной малопотребляющей межспутниковой системы связи.

В настоящее время на борту МКС находятся россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, канадец Давид Сен-Жак, а также американцы Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кук.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак вернутся на Землю 25 июня. Они должны были отправиться на МКС в конце декабря прошлого года, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре старт перенесли на более ранний срок — 3 декабря.