США ценят, что Иран не стал сбивать самолет с людьми на борту - Трамп

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Иран, сбивший американский беспилотник, поступил "очень мудро", что не стал сбивать самолет с людьми на борту, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Там вчера был самолет с 38 людьми на борту, вы же видели? Я думаю, это главная новость. Они видели его и не сбили. Думаю, они проявили мудрость, не сделав это. И мы ценим, что они это не сделали", - сказал Трамп в субботу журналистам.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.