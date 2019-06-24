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24.06.2019
Интерфакс-АВН

На "Восточном" начали сборку головной части ракеты к запуску метеоспутника и "попутной нагрузки"

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Макет разгонного блока "Фрегат"
Макет разгонного блока "Фрегат".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Завершена заправка разгонного блока (РБ) "Фрегат" компонентами топлива, подготовка пуска ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" на космодроме "Восточный" идёт по плану, сообщает Роскосмос.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и попутной полезной нагрузкой запланирован на 5 июля 2019 года", - сказано в сообщении, размещённом в субботу на сайте госкорпорации.

По её данным, подготовка к предстоящему пуску на космодроме "Восточный" в Амурской области идёт по плану.

"На заправочно-нейтрализационной станции специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" завершили заправку разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива. После чего он был транспортирован в монтажно-испытательный корпус и установлен в стенд сборки космической головной части (КГЧ)", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что совместные операции по сборке КГЧ, которые запланированы на 27 июня, включают последовательную сборку космических аппаратов с разгонным блоком, электрические проверки и установку створок головного обтекателя.

"На следующий день головная часть будет перевезена в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. Параллельно этому специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" и РКЦ "Прогресс" (входят в состав ГК "Роскосмос") проводят заключительные операции на ракете-носителе "Союз-2.1б", её общая сборка запланирована на 1 июля", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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