ВСУ на Донбассе провели учения с использованием ПТРК "Фагот", "Конкурс", "Стугна-П"

Украинские военные принимают участие в двухдневных учениях на территории Донбасса. Речь идёт об учениях расчётов противотанковых ракетных комплексов и противотанковой артиллерии.

Источник изображения: штаб ООС

Учения проводятся в формате конкурса, у которого предусмотрен и свой призовой фонд. Как выясняется, за проявленное мастерство в ходе "условного поражения танков противника" расчёты получают денежные выплаты от так называемого командования ООС. Так, за первое место предусмотрена сумма в размере 5 тыс. гривен (около 12 тыс. рублей), за второе и третье – по 3 и 2 тысячи грн. соответственно.

Сообщается, что в первый день учений боевые расчёты преодолевали дистанцию в 500 м по пересечённой местности с выходом на огневые позиции.

Источник изображения: штаб ООС

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Нужно было не только быстро пробежать определенные отрезки дистанции, но и комбинировать силовые и анаэробные упражнения. В частности, переносить ящики с боеприпасами, в противогазе преодолеть условно зараженный участок местности, поразить цель выстрелом из автомата, бросать гранаты на меткость и в конце дистанции провести медицинскую эвакуацию пострадавшего из подбитой техники с помощью эвакуационных строп.

В ходе учений ВСУ использовали различные средства поражения, включая ПТРК "Стугна-П", "Конкурс", "Штурм" и "Фагот". О применении американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" не сообщается. В качестве противотанковой артиллерии использовались 100-мм пушки МТ-12 "Рапира".

Обращает на себя внимание тот факт, что соревнования проводились неподалёку от линии соприкосновения в Донецком регионе.