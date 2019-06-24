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24.06.2019
ТАСС

Идущий на парад ВМФ в Петербург корабль ЧФ "Василий Быков" проходит Атлантический океан

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Построенный на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России в районе Новороссийска, 08.03.2019
Построенный на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России в районе Новороссийска, 08.03.2019.
Источник изображения: barmacode1.livejournal.com

Экипаж корабля выполнит комплекс корабельных боевых учений во время перехода

ТАСС, 22 июня.  Первый патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", отправившийся в морской поход для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, проходит Атлантический океан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков", выполняющий плановый межфлотский переход с Черноморского на Балтийский флот, проходит Атлантический океан. Этот дальний поход является первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота. На Балтийском флоте экипаж корабля примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня военно-морского флота", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, совершая переход морем, экипаж корабля выполнит комплекс корабельных боевых учений по задачам, свойственным данному типу кораблей. "В частности, моряки и экипаж вертолета Ка-27ПЛ отработают задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля, также целью проверки слаженности [станут] работы всех систем авиационного комплекса корабля, будут проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета", - отметили в пресс-службе.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль.

Уточняется, что патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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