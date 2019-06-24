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24.06.2019
ТАСС

Рогозин подтвердил планы по заливке осенью бетона под второй стартовый стол на Восточном

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

По словам гендиректора Роскосмоса, стройка уже началась

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил планы начала заливки бетона под стартовый стол космодрома Восточный, с которого будут запускать "Ангару", осенью 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в субботу после посещения ПО "Полет" в Омске.

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщал ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара".

"Стройка уже началась. Работают уже спецстроители, копают. Начнут лить бетон уже где-то осенью, появится первая конфигурация стартового стола", - сказал Рогозин.

В начале июня генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией. Источник на дальневосточном космодроме отметил в беседе с ТАСС, что с 4-5 июля на объекте начнутся регулярные инспекции представителей главы "Роскосмоса".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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