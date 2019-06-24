Изготовление "Ангары" на омском заводе "Полет" идет по графику - Рогозин

Омск. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинспектировал ход изготовления ракет-носителей "Ангара" на омском производственном объединении "Полет" - филиале АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева".

"Мы регулярно приезжаем сюда, чтобы убедиться, что мы в графике. С точки зрения корпорации - пока в графике. Надеюсь, и будем в нем находиться. Есть усилия руководства предприятия для этого. Мы на Омск очень серьезно рассчитываем. Для нас "Ангара" - важнейшая ракета, она должна заменить в тяжелом классе "Протон", который в силу ограничений, вводимых Казахстаном с 2025 года, не должна летать на Байконуре",- сказал Рогозин журналистам.

После завершения испытаний "Ангары" в Омске начнется серийное производство замкнутого цикла.

"С 2023 года после завершения комплексных автономных испытаний (на космодроме Восточный, - "ИФ") начнется серийная работа космодрома по "Ангаре". Синхронно серийное производство будет здесь, в Омске", - сказал Рогозин.

В то же время он отметил, что пока корпорацию не устраивает себестоимость "Ангары". "Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего американскими, конкурентами", - сказал глава "Роскосмоса".

ПО "Полет" - одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 60 лет специализируется на выпуске ракетно-космической техники. В конце 2007 года предприятие вошло в состав ГКНПЦ им.М.В.Хруничева в качестве филиала.