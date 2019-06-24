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24.06.2019
ТАСС

Рогозин сообщил, что испытания "Ангары" переходят в завершающую стадию

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Она пройдет в ближайшее время, уточнил глава Роскосмоса

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний. Об этом сообщил в субботу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после посещения омского ПО "Полет".

"Ракета "Ангара", как модульное средство выведения, работает и в легком классе "Ангара-1.2", и в классе тяжелом. Это наша основная ракета, которую мы вводим в завершающий этап испытаний. Эти испытания пройдут в ближайшее время", - сказал Рогозин.

После этого, подчеркнул он, Роскосмос планирует, что "в ПО "Полет" начнется серийное производство".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить разные варианты "Ангары". В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Полет ПО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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