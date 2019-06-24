Новая бронированная машина "Тигр Next"

Короткое рекламное видео опытного образца нового бронеавтомобиля "Тигр Next" с колесной формулой 4х4, разработанного ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящим в состав Группы ГАЗ. Как сообщается, премьера "Тигр Next" состоится на открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Опытный образец бронеавтомобиля "Тигр Next", разработанного ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящим в состав Группы ГАЗ (с) кадр из видео Олег Малышев / motiv / vk.com

Опытный образец бронеавтомобиля "Тигр Next", разработанного ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), входящим в состав Группы ГАЗ (с) кадр из видео Олег Малышев / motiv / vk.com

Видео (с) Олег Малышев / motiv / vk.com (via "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive )