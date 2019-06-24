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24.06.2019
Lenta.ru

Запуск российского телескопа "Спектр-РГ" перенесли из-за человеческого фактора

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Перенос запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" на июль случился из-за "человеческого фактора". Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, в ходе подготовки ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-3" была выявлена проблема с одним из разовых химических источников тока. Тот из-за ошибки в циклограмме включился на двое суток раньше старта и разрядился.

Поскольку он является неперезаряжаемым, его необходимо заменить, что невозможно сделать на стартовом столе, пояснил источник.

Запуск "Спектр-РГ" перенесли на 12 июля.

Пуск должен был состояться в пятницу в 15:17 мск. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" должна была начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной точке в окрестностях орбиты Земли, где сила притяжения планеты уравновешивается с гравитационным влиянием Солнца. Аппарат предназначен для изучения скоплений галактик, сверхмассивных черных дыр, аккрецирующих белых карликов и многих других объектов.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
ОБСЕ
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