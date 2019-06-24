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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"

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Украинская дизельная субмарина "Запорожье". Швартовочные испытания 29.01.11г. Фото: Вести.Ru.

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть украинская подводная лодка "Запорожье", доставшаяся ВМФ РФ после вхождения Крыма в состав России.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля 2019 года. Сумма контракта неизвестна.

В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подлодка проекта 641. В документации не указано ее название.

Между тем в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа - "Запорожье", которая вошла состав Черноморского флота после присоединения Крыма в 2014 году. Большинство членов экипажа тогда решили служить в российском флоте.

У Украины была только одна подводная лодка - "Запорожье". Она была построена в 1970 году и к моменту, как на ней был поднят Андреевский флаг в 2014 году, уже считалась сильно устаревшей, последние годы находилась на ремонте.

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