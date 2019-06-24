Войти
24.06.2019
Российская газета

В Москве обсудили совершенствование структуры ОДКБ

373
0
0
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В Москве на 14-м заседании Военного комитета начальники генеральных штабов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили вопросы совершенствования войск и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Об этом в пятницу рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке, характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также обсудили совершенствование структуры ОДКБ.

На мероприятии также был рассмотрен комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих вооруженных сил стран-членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Казахстана, России, Таджикистана. На встрече также присутствовали первые заместители начальников генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии и Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
16.09.2015
Итоги сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
30.12.2011
Десять главных событий 2011 года в области обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 13:16
  • 4
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515