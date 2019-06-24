В Москве обсудили совершенствование структуры ОДКБ

В Москве на 14-м заседании Военного комитета начальники генеральных штабов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили вопросы совершенствования войск и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Об этом в пятницу рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке, характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также обсудили совершенствование структуры ОДКБ.

На мероприятии также был рассмотрен комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих вооруженных сил стран-членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Казахстана, России, Таджикистана. На встрече также присутствовали первые заместители начальников генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии и Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Александр Степанов