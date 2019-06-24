Истребители ЮВО сопроводили стратегические бомбардировщики Ту-160 над Черным морем

Ростов-на-Дону. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Летчики-истребители авиационного соединения Южного военного округа сопроводили стратегические бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь" при выполнении их экипажами полетного задания и отработали перехват воздушных целей над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Звено истребителей Су-27СМ морской авиации Черноморского флота было поднято с одного из оперативных аэродромов Краснодарского края для сопровождения стратегических ракетоносцев. Уже в воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближающихся к ним. Каждая пара истребителей отработала поочередно сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнила перехват условного противника в воздухе на дальних рубежах атаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плановые мероприятия боевой подготовки проходят в рамках розыгрыша практических действий в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО под руководством главного командования ВКС России.

Ранее личным составом авиационных частей в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.