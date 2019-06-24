В Роскосмосе назвали причину переноса запуска "Спектра-РГ"

Это связано с проблемами, возникшими при проверке одного из разовых химических источников тока, который входит в состав аппарата, отметили в госкорпорации

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июня. /ТАСС/. Решение о переносе запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" связано с проблемами, которые возникли при проверке одного из разовых химических источников тока, входящих в состав этого аппарата. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"Было выявлено уклонение в реализации программ задействования одного из разовых химических источников тока", - сказал Хайлов.

По его словам, "включение одного из источников тока произошло вне параметров".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск космической обсерватории "Спектр-РГ", который был запланирован на 21 июня, перенесен на резервную дату из-за возникших замечаний при его подготовке.

Ракета-носитель "Протон-М", которая должна была вывести "Спектр-РГ" на орбиту, будет снята со стартового стола для проведения необходимых работ.

"Наша ракетная техника предусматривает штатные процедуры как по установке и запуску ракет космического назначения, так и процедуры снятия ракеты, возвращения, проведения необходимых работ и возвращения на стартовый стол. Это штатные процедуры", - сказал Хайлов, отвечая на соответствующий вопрос.

Техническое руководство Роскосмоса рассматривало вариант запуска обсерватории "Спектр-РГ" после обнаружения проблем с разовым источником тока, добавил Хайлов.

"Наше техническое руководство рассматривало несколько вариантов, в том числе осуществление запуска. В принципе, можно было осуществлять запуск. Но эту обсерваторию мы делали десять лет с немецкими коллегами", - сказал Хайлов.

Запуск аппарата

Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен на стартовое окно, которое начинается 12 июля, добавил Хайлов.

"Было принято решение осуществить запуск космического аппарата в предусмотренное документацией второе плановое окно, которое начинается 12 июля", - сказал он.

Он также добавил, что перенос запуска космической обсерватории никак не повлияет на выполнение им научных задач.

Хайлов также отметил, что перенос запуска космической обсерватории никак не повлияет на выполнение им научных задач.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.