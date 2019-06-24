Предупредили заранее: Иран был готов к удару Вашингтона

Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе, сообщили СМИ

Вашингтон предупредил Тегеран о готовящейся атаке на Иран минувшей ночью, сообщают СМИ. Американская сторона призвала иранскую начать переговоры. На это США дали Исламской Республике определенный срок, но точного ответа пока нет. Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но потом отказался от этого плана.

В ночь на пятницу Тегеран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон планирует нанести удар по Ирану, сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.

Собеседники издания отметили, что Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный американской стороной срок.

В ответ на такую угрозу Иран предупредил США, что в этом случае существует риск "региональных и международных" последствий удара по стране. Послание Трампа и ответ Ирана передавались при посредничестве Омана.

В своем послании американский лидер высказался против любой войны с Ираном. Он также подчеркнул, что хочет провести переговоры с Тегераном по поводу многих вопросов, сообщил иранский источник агентства. По его словам, Трамп установил небольшой период времени, чтобы получить ответ Ирана. Но Тегеран утверждает, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

"Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему [Хаменеи] для принятия решения. Но мы сказали оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия", - сообщил Reuters другой иранский официальный источник.

Ранее газета The New York Times сообщила, что накануне Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но позже отказался от этой идеи. По словам источников издания в администрации американского лидера, в 19:00 в четверг (02:00 мск пятницы) в Белом доме ключевые помощники президента, которые занимаются вопросами национальной безопасности, и лидеры конгресса вели активные консультации и споры. Военные и дипломаты ожидали, что после них по Ирану будут нанесены удары.

В статье уточнили, что изначально американский лидер одобрил атаку на ряд целей в Иране, в частности на радиолокационную станцию и ракетные батареи.

США должны были нанести эти удары в пятницу до того, как в Иране наступит рассвет. Это бы свело к минимуму риск для иранских военных или гражданских лиц, отметили в публикации. Но вскоре американских военных уведомили о том, что решение об атаке отменено по крайней мере на время, говорится в материале.

"Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям", - обратили внимание в издании. Газета также отметила, что пока не ясно, могут ли все еще США нанести удары.

Проведение этой военной операции, по данным журналистов, в окружении Трампа поддержали, в частности, госсекретарь США Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Но ключевые официальные лица Пентагона отвергли эту идею и предупредили, что такие шаги могут привести к быстрой эскалации конфликта в регионе и поставить под угрозу американские силы там, указано в материале.

О намерениях Вашингтона атаковать Исламскую Республику стало известно и ключевым законодателям. Как отметили авторы материала, демократы напомнили, что любые возможные военные операции американской стороны против Ирана требуют одобрения со стороны законодателей США.

В газете уточнили, что обсуждение таких радикальных мер спровоцировал инцидент, который произошел накануне. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в Иране 20 июня, сообщили, что сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США Global Hawk. По данным иранских военных, это произошло в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана, когда дрон якобы вторгся в воздушное пространство страны.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан подтвердил, что американский беспилотник был сбит, но уточнил, что инцидент произошел не над Ираном, а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По его словам, полет американского беспилотника не являлся провокацией.

В тот же день Дональд Трамп публично отреагировал на инцидент. Во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он сказал, что Иран мог сбить американский военный БПЛА по ошибке, но Вашингтон этого не потерпят, передает Reuters.

"Я думаю, что Иран совершил ошибку - могу представить, что ошибочное решение сбить этот дрон принял какой-нибудь генерал", - сказал американский лидер, назвав уничтожение дрона "еще одной ложкой дегтя".

По словам главы государства, за атаку на беспилотник ответственен "кого-то небрежный и глупый". Президент отметил, что беспилотник не был вооружен.

На вопрос журналиста, как на инцидент отреагирует США, Трамп ответил: "Вы увидите".

Лидия Мисник