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24.06.2019
ЦАМТО

ИЭМЗ "Купол" примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

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ИЭМЗ "Купол" на выставке KADEX-2016
ИЭМЗ "Купол" на выставке KADEX-2016
Источник изображения: sadko.biz

ЦАМТО, 21 июня. В КВЦ "Патриот" с 25 по 30 июня будет продемонстрирована вся базовая продукция Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей").

Посетители смогут увидеть натурные образцы и макеты выпускаемых предприятием тактических зенитных ракетных комплексов, включая новейшую "арктическую" версию ЗРК "Тор-М2ДТ", созданную для выполнения боевых задач в экстремальных климатических условиях. Это изделие будет представлено на выставке в песчаной камуфляжной окраске, что говорит о широкой географии его возможного применения.

В экспозиции также будут отражены такие сферы деятельности ИЭМЗ, как производство бортовой аппаратуры ракет класса "земля-воздух", модернизация ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказание сервисных услуг эксплуатирующим организациям.

Отдельно следует сказать о совершенно новом изделии предприятия, увидеть которое можно будет на объединенной площадке Концерна. Помимо средств ПВО малой дальности, предприятие представит на форуме универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант", предназначенный для тренировки расчетов любых ЗРК, ЗРС и ЗАК с созданием сложной мишенной обстановки. Четыре типа (в ближайшее время их должно стать шесть) воздушных мишеней имитируют современные и перспективные средства воздушного нападения – от крылатых ракет до БЛА. Отличительная особенность комплекса – возможность создавать разнообразные, труднопредсказуемые для зенитных расчетов, траектории полета мишеней. Совершенные алгоритмы работы УМТК позволяют существенно осложнить работу по их перехвату и, тем самым, повысить уровень подготовки зенитчиков. УМТК "Адъютант" является инициативной разработкой "Купола", созданной на предприятии в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ. В конце прошлого года УМТК прекрасно показал себя в ходе госиспытаний новейшей российской системы ПВО. Военные рассматривают возможность принятия комплекса на обеспечение армии. Интерес к "Адъютанту" проявляют и представители иностранных вооруженных сил.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" – эффективная площадка для неформального, живого общения между производителями военной техники и ее заказчиками, главнейшим из которых для отечественного оборонпрома, и для ИЭМЗ "Купол", в том числе, является Российская армия. Участие в выставке в составе экспозиции Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и при его непосредственной поддержке позволяет "Куполу" успешно решать задачи по продвижению своей продукции как внутри России, так и за ее пределами, сообщили в пресс-службе ИЭМЗ.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Оса-АКМ
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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