Минобороны Швейцарии завершило испытания истребителей, представленных претендентами в рамках тендера ВВС страны

ЦАМТО, 21 июня. Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии объявило о завершении проводившихся в стране летных и наземных испытаний в рамках тендера на поставку истребителей нового поколения для ВВС страны.

Последним оценку проходил самолет F-35A корпорации Lockheed Martin.

В испытаниях приняли участие четыре из пяти ранее отобранных претендентов на поставку истребителей. Компания Saab объявила о получении от швейцарского агентства по оборонным закупкам Armasuisse официального письма с рекомендацией отказаться от участия самолета "Грипен E" в испытаниях, поскольку он не находится в серийном производстве.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии в начале 2018 года возобновило тендер на поставку истребителей для замены имеющихся F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-х гг. 23 марта 2018 года министерство опубликовало требования к новым самолетам, а 6 июля 2018 года Armasuisse направило запросы о предложениях на поставку истребителей иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, реализующим программы поставки истребителей совместно с компаниями-производителями, включая шведскую Saab ("Грипен E"), французскую Dassault ("Рафаль"), представленный немецким подразделением Airbus консорциум Eurofighter ("Тайфун"), американские Boeing (F/A-18E/F "Супер Хорнет") и Lockheed-Martin (F-35A "Лайтнинг-2").

Все пять кандидатов представили свои предложения на поставку новых истребителей к 25 января 2019 года.

С февраля по март 2019 года специалисты Armasuisse и ВВС Швейцарии провели испытания самолетов на соответствующих тренажерах кандидатов. Эти мероприятия были проведены на объектах претендентов параллельно с оценкой аспектов обслуживания. В ходе оценки ВВС стран-производителей представили информацию об эксплуатации и техническом обслуживании самолетов, а также свои программы подготовки.

С апреля до середины июня в Пайерне (Швейцария) проводилась оценка летных характеристик истребителей. Параллельно анализировались ответы на вопросник, которые производители должны были заполнить в рамках подачи начальных предложений.

Программа летных испытаний с участием одного или двух самолетов включала выполнение восьми задач для оценки возможностей платформ и систем обнаружения. Целью испытаний являлась проверка характеристик установленных датчиков в условиях горного рельефа Швейцарии, совместимость с технической инфраструктурой страны, степень готовности самолета к эксплуатации. Научно-исследовательский институт Empa также провел измерения уровня шума в Пайерне и Мейрингене.

После исключения Saab из числа претендентов, участие в конкурсе продолжают Boeing (США) с F/A-18 "Супер Хорнет", Dassault (Франция) с "Рафаль", Airbus (Германия) с "Тайфун", Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2".

В ближайшее время эксперты Armasuisse, командования ВС, ВВС и служб обеспечения обобщат результаты летных и наземных испытаний и проведут их анализ, подготовив специальные отчеты, которые также будут использоваться для определения численности необходимого авиапарка для каждой модели.

Используя результаты этапа анализа и оценки, Armasuisse подготовит уточненный запрос о предложениях, который будет направлен кандидатам в конце 2019 года. На основе полученных ответов и специализированных отчетов Armasuisse определит преимущества и общую эффективность предложения каждого кандидата.

Результаты оценки, вместе с полным анализом рисков, будут включены в итоговый отчет, в котором будет сопоставлена общая эффективность каждого кандидата с затратами на приобретение и эксплуатационными расходами в течение 30 лет.

Работа над итоговым отчетом начнется во второй половине 2020 года. Подготовка отчета будет завершена только после проведения референдума, на котором население Швейцарии выскажется за или против реализации программы. Федеральный совет примет решение о типе и количестве закупаемых истребителей после голосования.