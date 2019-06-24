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24.06.2019
ТАСС

"Алмаз - Антей" представит на "Армии-2019" более 10 новых образцов вооружений

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РЛС 9С36М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3"
Cтанция обнаружения и целеуказания с РЛС 9С36М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3" в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

В это число входит пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения целей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз - Антей" продемонстрирует на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" около 30 натурных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, более трети из которых будут показаны впервые. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы концерна.

"В рамках единой экспозиции холдинга свой потенциал продемонстрируют более 20 дочерних обществ концерна. На открытой выставочной экспозиции на площадках у павильона "В" и перед демонстрационным центром концерна будут представлены около 30 натурных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, более трети из которых концерн ВКО "Алмаз - Антей" впервые покажет широкой публике", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, одной из таких новинок станет пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей. Другой премьерой "Армии-2019" станет боевая машина из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", расположенного в подмосковной Кубинке.

"Участие концерна в международном форуме "Армия" направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научно-производственный потенциал которой позволяет разрабатывать и производить новейшие средства, комплексы и системы ПВО-ПРО, задающие уровень мировых стандартов", - отметил заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
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Алмаз-Антей
Проекты
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Тор ЗРК
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