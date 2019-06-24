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24.06.2019
Военное обозрение

Выход РФ из ДРСМД превращает в цели все базы США и НАТО в Европе и на Ближнем Востоке

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На неделе Госдума проголосовала за приостановку выполнения Россией своих обязательств в формате договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что в феврале из ДСРМД вышли Соединённые Штаты Америки, обвинив Россию в якобы его нарушениях. В качестве объекта нарушения американская сторона назвала новую российскую ракету 9М729.

Источник изображения: topwar.ru

Брифинг Минобороны РФ с презентацией как самой ракеты, так и её характеристик, американцы проигнорировали, продолжая заявлять, что дальность её превышает 500 км.

Теперь Госдума РФ фактически окончательно дала понять, что если США не готовы договариваться конструктивно, то соблюдение ДРСМД для Москвы не является делом принципа. Вышли США – выходит и Россия.

Что это означает?

Первыми, кто ощутят на себя "прелести" американского одностороннего шага, станут страны Европы с их многочисленными натовскими военными объектами. Ведь если Россия приостанавливает выполнение обязательств в формате ДРСМД, значит готова реанимировать проекты ракет наземного базирования средней и меньшей дальности: от 500 до 5,5 тыс. км.

Нетрудно подсчитать, что если Россия поставит на своих западных рубежах, включая Калининградскую область, пусковые установки с ракетами такой дальности, то целями для них становятся все без исключения натовские базы на территории Европы, включая территорию Британии. Так, расстояние по прямой от Калининграда до Лондона – менее 1,5 тыс. км, до американской военной базы на Сицилии – около 2 тыс. км. Но чтобы ракеты, которые ранее были запрещены договором, "достали" до этих территорий, вовсе не обязательно размещать пусковые установки именно под Калининградом.

Мало того, ракеты СМД с территории России фактически перекрывают и весь Ближний Восток - все американские (натовские) военные базы, которые находятся в этом регионе. За это натовские функционеры должны сказать особые слова благодарности Вашингтону.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
РСМД
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