Причиной переноса запуска "Протона-М" со "Спектром-РГ" стала разрядившаяся батарея телескопа - СМИ

Байконур. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесен из-за проблем с батареей космического аппарата, сообщает газета "Московский комсомолец".

"Причиной экстренной приостановки стартового процесса стало выявление прокола в подготовке системы к запуску. Специалисты обнаружили, что батарея самого телескопа "Спектр-РГ" разрядилась", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник в космической отрасли.

Ранее в пятницу в Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" со орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" перенесен с 21 июня на резервную дату - 22 июня из-за замечаний госкомиссии.

В пресс-службе госкорпорации сообщили "Интерфаксу", что выявленные неполадки не носят критичный характер и будут оперативно устранены.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.