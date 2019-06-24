Войти
24.06.2019
Интерфакс-АВН

Причиной переноса запуска "Протона-М" со "Спектром-РГ" стала разрядившаяся батарея телескопа - СМИ

320
0
0
Космический аппарат "Спектр-РГ" в головном обтекателе
Космический аппарат "Спектр-РГ" в головном обтекателе.
Источник изображения: Фото: "Роскосмос"

Байконур. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесен из-за проблем с батареей космического аппарата, сообщает газета "Московский комсомолец".

"Причиной экстренной приостановки стартового процесса стало выявление прокола в подготовке системы к запуску. Специалисты обнаружили, что батарея самого телескопа "Спектр-РГ" разрядилась", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник в космической отрасли.

Ранее в пятницу в Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" со орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" перенесен с 21 июня на резервную дату - 22 июня из-за замечаний госкомиссии.

В пресс-службе госкорпорации сообщили "Интерфаксу", что выявленные неполадки не носят критичный характер и будут оперативно устранены.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
Похожие новости
24.06.2019
"Из того, что было"
24.06.2019
"Протон-М" снимут со стартового стола для ремонта телескопа "Спектр-РГ"
17.06.2019
"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" вывезли на стартовый стол Байконура
04.03.2019
Источник: космическую обсерваторию "Спектр-РГ" планируют запустить на орбиту 21-22 июня
24.08.2017
Сроки пуска "Спектра-РГ" станут понятны после завершения комплексных испытаний в сентябре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515