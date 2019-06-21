Автомобильные колесные диски: виды, преимущества

Главное назначение колесных дисков для автомобилей — обеспечение правильной посадки шины и ее эксплуатации в процессе движения. Резина фиксируется с помощью кольцевого выступа. Если выбранные диски обладают высокой прочностью, жесткостью и сравнительно малым весом, они могут справиться с основной задачей. Колеса серьезно влияют на управляемость автомобиля, динамику его движения. При подборе дисков для конкретной модели авто учитывают их параметры, материал и технологию производства.

Штампованные, литые и кованые: какой вариант лучше

Выбирая колесные диски r15 (диаметр), можно приобрести доступные по цене стальные (штампованные) конструкции. Они обладают сравнительно высокой прочностью, возможностью восстановления после сильных ударов, но не отличаются сопротивляемостью к образованию коррозии.

Легкосплавные или литые диски делают из магниевых и алюминиевых сплавов. Они характеризуются хорошей балансировкой, имеют привлекательный вид. Прочность таких модификаций в разы выше штампованных. Легкосплавный колесный диск — конструкция цельная, чем и отличается от сваренного штампованного. К главным преимуществам литых вариаций относятся:

небольшой вес;

высокая геометрическая точность;

большой выбор вариантов дизайнерского оформления.

Единственный недостаток — относительная хрупкость. Внутренняя зернистая структура колесных дисков плохо сопротивляется сильным ударным нагрузкам. Постепенно за месяцы движения по проблемным дорожным покрытиям на дисках образуются микроскопические трещинки. В итоге конструкция может расколоться.

Минимальный вес, предельная прочность и износостойкость — основные достоинства кованых колесных дисков. Для производства выполняется штамповка алюминиевых сплавов с добавлением магния и титана, которая завершается механической обработкой. Волокнистая структура кованых дисков — продуманный результат внедрения новых технологий. Единственным недостатком является сравнительно высокая стоимость автомобильной продукции.

Главные параметры

Чтобы правильно выбрать диски на https://avtodiski.net.ua, следует уточнить параметры необходимой продукции. Это диаметр и вылет, ширина обода, количество отверстий для фиксации. Первый показатель измеряют по уровню полок. Размерный ряд колесных дисков включает модели диаметром от 10 до 22 дюймов. Наибольшей популярностью пользуются изделия с показателями от 13 до 16. Ширина обода дисков должна быть примерно на 30 % меньше ширины шинного профиля.