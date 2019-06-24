УВЗ покажет на "Армии-2019" миномет "Дрок", танк Т-90МС и еще около 20 образцов техники

На форуме также представят боевые модули "Уралвагонзавода", включая натурный образец 57-миллиметровой артиллерийской установки АУ-220М

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) на форуме "Армия-2019" представит около 20 образцов военной техники, в том числе самоходный миномет " Дрок" и модернизированный танк Т-90МС. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе корпорации.

"Интересно будет увидеть на открытой выставочной площадке пять натурных образцов: от нижнетагильского "Уралвагонзавода" танк Т-90МС, модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь", - сообщили в УВЗ.

Кроме того, продукция предприятий "Уралвагонзавода" будет представлена в демонстрационном центре Ростеха и на экспозициях Минобороны. "Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ на демонстрационной площадке "Армия России - завтра": танк Т-14 "Армата", боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", БМП Т-15, 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 и боевую машину 2С38 "Деривация-СВ", - перечислили в корпорации.

Как отметили в УВЗ, в этом году упор сделан на демонстрацию комплексных решений для бронетанковых войск, включающих в себя производство, поставку, обучение и тренировку экипажа, сервисное обслуживание, демонстрацию боеприпасов, ремонт, модернизацию и утилизацию техники.

Также на "Армии-2019" представят боевые модули "Уралвагонзавода", включая натурный образец 57-миллиметровой артиллерийской установки АУ-220М. На выставленных бронетранспортере БТ-3Ф и бронеавтомобиле "Тайфун-К" можно будет увидеть новый боевой модуль калибра 12,7 мм производства "Электромашины". Как подчеркнули в УВЗ, серийное освоение этого изделия уже началось.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.