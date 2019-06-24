Нейросетевые технологии продемонстрирует Минобороны РФ на форуме "Армия-2019" - начальник главного управления связи ВС РФ

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Передовую технику связи, в том числе различные технологии в сфере нейросетей и искусственного интеллекта покажет отмечающее столетний юбилей главное управление связи (ГУС) Вооруженных сил РФ на предстоящем Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019", сообщил начальник ГУС ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.

"В рамках выставочных мероприятий (Международного военно-технического форума "Армия-2019" - ИФ) планируется развернуть экспозиции научно-исследовательского центра Военной академии связи (ВАС), научной роты Военной академии связи, IT-школы при академии, научной роты "ИТ. АСУ" ВИТ ЭРА и ФГБУ "16-й ЦНИИИ" Минобороны России по направлению деятельности "Искусственный интеллект"", - сообщил Арсланов в своей статье, опубликованной в пятницу в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"На выставке мы покажем наши достижения в этой области, продемонстрируем действующие макеты программно-аппаратных комплексов мониторинга мобильных сетей связи, виртуальные тренажеры, учебно-тренировочные средства подготовки специалистов войск связи нового поколения и многое другое", - добавил он.

Кроме того, эксперты главного управления связи ВС РФ в ходе выставки особое внимание "уделят подрастающей смене", заверил Арсланов.

"Мы предлагаем детям и молодежи с помощью технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения погрузиться в область знаний физиологии человека, научиться снимать биосигналы мозга человека, интерпретировать их и с помощью этих сигналов управлять различными техническими системами, т.е. управлять объектами с помощью мысли", - уточнил генерал-полковник.

При этом, по его словам, на запланированной в рамках МВТФ конференции по теме "Умные технологии на службе Вооруженных сил Российской Федерации" планируется "обсудить с экспертным сообществом возможности гражданских предприятий отрасли связи в вопросе применения в интересах Минобороны России различных технологий в сфере нейросетей и искусственного интеллекта и определить пути реализации таких проектов".