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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Военное шоу "Вежливые люди" увидят посетители форума "Армия-2019" - начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ

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http://www.patriot-expo.ru/
Экспозиция «Вежливые люди» на выставочной площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Источник изображения: Вежливые люди

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Посетителям пятого Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019" продемонстрируют уникальное зрелищное шоу "Вежливые люди", заявил начальник Главного управления (ГУ) боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев.

"В грандиозном действе на земле, воде и в воздухе, которое будет представлено как военное шоу "Вежливые люди", посетители форума увидят боевую работу тяжелой бронетехники (в том числе ряда новинок), армейской авиации, подразделений ВДВ и морской пехоты. Особое внимание в программе динамического показа будет уделено демонстрации стрелкового оружия", - сообщил Бувальцев в своей статье, опубликованной в пятницу в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Впервые на форуме виды и рода войск Вооруженных сил в дни массового посещения продемонстрируют "Мастер-класс военных специалистов". Насыщенную летную программу в небе над полигоном Алабино и аэродромом Кубинка покажут экипажи пилотажных групп "Русские витязи", "Стрижи" и "Беркуты"", - добавил начальник ГУ боевой подготовки ВС РФ.

Он также напомнил, что МВТФ "Армия-2019", который является главным выставочным событием министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса РФ, в этом году отмечает свое пятилетие.

Основные мероприятия форума "спланированы в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в шестидневном формате", уточняется в публикации.

"В этом году демонстрационная программа обещает невероятную зрелищность, военнослужащие ярко и убедительно продемонстрируют возможности российского вооружения, военной и специальной техники. На юбилейное мероприятие привлекается более 250 единиц техники, среди которых посетители форума увидят в действии тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", самоходный миномет "Тюльпан", реактивную систему залпового огня "Торнадо" и, конечно же, новинки оборонно-промышленного комплекса, такие как боевая машина пехоты БМП-К "Бережливый", бронетранспортер БТР-82АТ и многое другое", - сообщил Бувальцев.

При этом, по его словам, "в демонстрационной программе форума примет участие техника не только из арсенала Минобороны России".

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